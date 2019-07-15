«И не поплакаться»: Максим Виторган рассказал о скончавшейся от рака матери

Известный российский актер Максим Виторган почтил память своей матери Аллы Балтер, которая 19 лет назад умерла от рака. По такому случаю артист создал отдельный пост в Instagram, где описал свои чувства по поводу этого трагического события.
Поклонники актера в ответ на это прониклись сочувствием.
«Какая же она красавица. Бесконечно жаль людей, ушедших слишком рано», — прокомментировал один из них.
«Это очень тяжело. Не прижаться», — добавил другой.
«Как я этого боюсь и сочувствую вам», — признался пользователь.
Алла Балтер — советская и российская актриса театра и кино. Среди ее самых значимых работ — «Степень риска», «Ларец Марии Медичи» и «Черный квадрат». Скончалась Балтер в возрасте 61 года.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Виторган опубликовал провокационное фото Нино Нинидзе.