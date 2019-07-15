«И не поплакаться»: Максим Виторган рассказал о скончавшейся от рака матери

Известный российский актер Максим Виторган почтил память своей матери Аллы Балтер, которая 19 лет назад умерла от рака. По такому случаю артист создал отдельный пост в Instagram, где описал свои чувства по поводу этого трагического события.

«19 лет без… Целая жизнь. И не похвастаться, и не поплакаться… И не прижаться…» — искренне написал Виторган.

Instagram @mvitorgan