«И не поплакаться»: Максим Виторган рассказал о скончавшейся от рака матери

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Алла Балтер ушла из жизни 19 лет назад.

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Фото, видео : Instagram @mvitorgan

Известный российский актер Максим Виторган почтил память своей матери Аллы Балтер, которая 19 лет назад умерла от рака. По такому случаю артист создал отдельный пост в Instagram, где описал свои чувства по поводу этого трагического события.

«19 лет без… Целая жизнь. И не похвастаться, и не поплакаться… И не прижаться…» искренне написал Виторган.

Instagram @mvitorgan

Поклонники актера в ответ на это прониклись сочувствием.

«Какая же она красавица. Бесконечно жаль людей, ушедших слишком рано», — прокомментировал один из них.

«Это очень тяжело. Не прижаться», — добавил другой.

«Как я этого боюсь и сочувствую вам», — признался пользователь.

Алла Балтер — советская и российская актриса театра и кино. Среди ее самых значимых работ — «Степень риска», «Ларец Марии Медичи» и «Черный квадрат». Скончалась Балтер в возрасте 61 года.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Виторган опубликовал провокационное фото Нино Нинидзе.

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