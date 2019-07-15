Видео: Корабли Тихоокеанского флота провели ракетные стрельбы в Японском море

Корабли Тихоокеанского флота в ходе проводимых тактических учений в акватории Японского моря провели пуск двух крылатых ракет «Москит». Удар по надводной цели, имитирующей судно условного противника, нанесли эскадренный миноносец «Быстрый» и ракетный катер «Р-24».

Отмечается, что обе ракеты достигли цели в расчетное время на дистанции более 60 километров.

Практические учебные задачи совместно с кораблями выполняли два истребителя-перехватчика МиГ-31 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В случае поступления команды, истребители морской авиации были в состоянии готовности нанести по «Москитам» удар ракетами класса «воздух-воздух».

Охрану зоны проведения учений и выполнение упражнения обеспечивали до 20 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, истребители, противолодочные самолеты и беспилотники морской авиации флота.

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