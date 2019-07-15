Видео: Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку

, 7:56 Эфирная новость 31

Дума Нижнеудинского района Иркутской области приняла отставку мэра Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело.

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Фото, видео : ТАСС / Виталий Невар, Пятый канал

Тема:
Паводок в Иркутской области 42

Экстренные службы Иркутской области вновь приведены в режим повышенной готовности. На реках Уда, Ия и Ока повышается уровень воды. До критических отметок остались считанные сантиметры. Ситуацию могут ухудшить надвигающиеся дожди и грозы. Сотрудники МЧС уже доставили водоналивные дамбы. Они смогут остановить большую воду, в случае ухудшения обстановки.

Тем временем, разбор завалов в пострадавших районах продолжается. Военные вывозят на полигоны обломки зданий, восстанавливают дороги, социальные объекты. Только по предварительным расчетам, нужно заново отстроить три с половиной тысячи домов, еще шесть отремонтировать. Почти 700 человек до сих пор остаются в больницах. Восемь числятся пропавшими без вести.

В понедельник, 15 июля, стало известно, что своего поста лишился глава Нижнеудинского района. В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело. По версии следствия в разгар паводка, чиновник привлек муниципальную технику для расчистки своего дачного участка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что число госпитализированных после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек.

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