Глава немецкого координационного комитета форума «Петербургский диалог», бывший министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Поффала в интервью Deutschlandfunk заявил, что Евросоюз не сможет остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2», сообщает ФАН.

По его словам, в реализации этого проекта заинтересованы Европа и Германия. Рональд Поффала подчеркнул, что в недалеком будущем это потребует увеличения объемов голубого топлива. Проект «Северный поток-2» обеспечит самый экологический и выгодный способ поставки газа.

« Если до 2038 года мы откажемся от угля, то „Северный поток — 2“ просто необходим, поскольку в этом случае нам понадобятся другие энергоносители. И в расчет принимается только газ. В ближайшем будущем нам будут нужны дополнительные объемы газа, и мы можем гарантировать немецкому обществу их поступление, чтобы это было экологически и экономически приемлемо, только за счет „Северного потока —2“ », — заявил Рональд Поффала.

Экс-министр отметил, что строительство газопровода будет завершено, несмотря на разного рода попытки стран Евросоюза помешать реализации проекта. По словам Рональда Поффала, создаваемые препятствия в ходе этого процесса способствуют только увеличению расходов на стройку и дальнейшее обслуживание газопровода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкий министр рассказал о важности «Северного потока — 2».