В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»

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По словам бывшего немецкого министра Рональда Поффала, газопровод является самым экологическим и выгодным способом поставки голубого топлива в Европу.

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Фото, видео : ТАСС / Александр Демьянчук, Patrick Pleul / www.globallookpress.com

Тема:
Северный поток — 2 144

Глава немецкого координационного комитета форума «Петербургский диалог», бывший министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Поффала в интервью Deutschlandfunk заявил, что Евросоюз не сможет остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2», сообщает ФАН.

По его словам, в реализации этого проекта заинтересованы Европа и Германия. Рональд Поффала подчеркнул, что в недалеком будущем это потребует увеличения объемов голубого топлива. Проект «Северный поток-2» обеспечит самый экологический и выгодный способ поставки газа.

«Если до 2038 года мы откажемся от угля, то „Северный поток — 2“ просто необходим, поскольку в этом случае нам понадобятся другие энергоносители. И в расчет принимается только газ. В ближайшем будущем нам будут нужны дополнительные объемы газа, и мы можем гарантировать немецкому обществу их поступление, чтобы это было экологически и экономически приемлемо, только за счет „Северного потока —2“», — заявил Рональд Поффала.

Экс-министр отметил, что строительство газопровода будет завершено, несмотря на разного рода попытки стран Евросоюза помешать реализации проекта. По словам Рональда Поффала, создаваемые препятствия в ходе этого процесса способствуют только увеличению расходов на стройку и дальнейшее обслуживание газопровода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкий министр рассказал о важности «Северного потока — 2».

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