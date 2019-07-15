Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье, 14 июля, попал в аварию с автобусом, в котором ехали дети.

ЧП произошло в Запорожье. Три президентских машины с охраной и должностными лицами спровоцировали аварию. Они врезались в колонну автобусов, перевозивших школьников. Никто из пассажиров не пострадал. Автомобили получили повреждения, а один из автобусов съехал в кювет.

К слову, самого Зеленского в кортеже не было. Сообщается, что он вернулся в Киев на самолете.

Позднее с разъяснением выступило управление президентской охраны Украины.

«Дополнительно сообщаем, что в администрации президента достаточное количество водителей, а их график работы и отдыха отражает требования», — заявили в ведомстве в ответ на критику, касающуюся перегрузки сотрудников.

Однако украинцы не очень поверили в вышесказанное и особо возмутились тем, что пострадавшим детям в новостях мало уделено внимания, а все про кортеж и Зеленского.

«Еще раз доказывает, что штат бывшего полностью непрофессионален, по всей вертикали. Помню, как медали всем раздавал»;

«Хотя бы слово про то, что дети пострадали. Слава богу, что не сильно. Вам наплевать на детей?»;

«Кому интересно как укомплектован штат водителей? Вы детей протаранили! И че-то забыли об этом сообщить в этой публикации. Вообще офуели!»;

«Дети в автобусах виноваты окажутся указ издадут новый от ЗЕ — запретить колонны с детьми, пусть дома дети сидят»;

«А где ж обещанный президент на велосипедике?»;

«Странно что СМИ притихли».

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места ДТП, в который попали автомобили украинского президента.