«Вы детей протаранили!» — сети разорвало после ДТП с автомобилями Зеленского

, 10:47 Эфирная новость 203

Украинцы набросились с жесткой критикой не только на водителей президентской администрации, но и на освещение произошедшего. Многих возмутило, что про детей в автобусах почти никто не упоминает.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Sergii Kharchenko / www.globallookpress.com, Пятый канал

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье, 14 июля, попал в аварию с автобусом, в котором ехали дети.

ЧП произошло в Запорожье. Три президентских машины с охраной и должностными лицами спровоцировали аварию. Они врезались в колонну автобусов, перевозивших школьников. Никто из пассажиров не пострадал. Автомобили получили повреждения, а один из автобусов съехал в кювет.

К слову, самого Зеленского в кортеже не было. Сообщается, что он вернулся в Киев на самолете.

Позднее с разъяснением выступило управление президентской охраны Украины.

«Дополнительно сообщаем, что в администрации президента достаточное количество водителей, а их график работы и отдыха отражает требования», — заявили в ведомстве в ответ на критику, касающуюся перегрузки сотрудников.

Однако украинцы не очень поверили в вышесказанное и особо возмутились тем, что пострадавшим детям в новостях мало уделено внимания, а все про кортеж и Зеленского.

«Еще раз доказывает, что штат бывшего полностью непрофессионален, по всей вертикали. Помню, как медали всем раздавал»;

«Хотя бы слово про то, что дети пострадали. Слава богу, что не сильно. Вам наплевать на детей?»;

«Кому интересно как укомплектован штат водителей? Вы детей протаранили! И че-то забыли об этом сообщить в этой публикации. Вообще офуели!»;

«Дети в автобусах виноваты окажутся указ издадут новый от ЗЕ — запретить колонны с детьми, пусть дома дети сидят»;

«А где ж обещанный президент на велосипедике?»;

«Странно что СМИ притихли».

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места ДТП, в который попали автомобили украинского президента.

Читайте также

+17° Днём +19°
Ночью +9°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 15 июля: Вы непобедимы, Стрельцы!

Последние новости

11:22
Фото: основателя Amazon застали с новой подружкой после развода
11:14
Установлена личность второго погибшего в крушении вертолета с главой ФСЛА
11:05
На Камчатке десять человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8
10:55
Резо Гигинеишвили женится в третий раз — фото
10:47
«Вы детей протаранили!» — сети разорвало после ДТП с автомобилями Зеленского
10:33
Ученые призывают людей начать есть насекомых

Сейчас читают

Резо Гигинеишвили женится в третий раз — фото
«Красавицы»: Юлия Савичева впервые показала свою дочь — фото
«И не поплакаться»: Максим Виторган рассказал о скончавшейся от рака матери

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги