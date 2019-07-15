На Камчатке десять человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8

Десять человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 авиакомпании «Ельцовка» на Камчатке. Инцидент произошел в понедельник, 15 июля, в Долине гейзеров в Елизовском районе, сообщает РИА Новости.
На борту винтокрылой машины находились семь пассажиров и три члена экипажа. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте происшествия.
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Отмечается, что Следственный комитет уже инициировал проверку по факту авиационного происшествия.
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Следователи уточнили, что в результате жесткой посадки вертолет завалился на правый борт и получил повреждения конструкции.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места крушения вертолета, где погиб глава ФСЛА.