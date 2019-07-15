На Камчатке десять человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8

Десять человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 авиакомпании «Ельцовка» на Камчатке. Инцидент произошел в понедельник, 15 июля, в Долине гейзеров в Елизовском районе, сообщает РИА Новости.

На борту винтокрылой машины находились семь пассажиров и три члена экипажа. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте происшествия.

« При доставке работников в Кроноцкий заповедник в районе Долины гейзеров произошла жесткая посадка вертолета Ми-8 авиакомпании „Ельцовка“ без последующего возгорания. Пострадали десять человек, медицинская помощь им была оказана на месте дежурным врачом заповедника », — говорится в сообщении.

Отмечается, что Следственный комитет уже инициировал проверку по факту авиационного происшествия.

« По факту инцидента с вертолетом МИ-8 проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ „Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта“ », — сообщили в ведомстве.

Следователи уточнили, что в результате жесткой посадки вертолет завалился на правый борт и получил повреждения конструкции.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места крушения вертолета, где погиб глава ФСЛА.