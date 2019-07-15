Около 3,5 тысяч домов предстоит отстроить в Иркутской области после паводка

Экстренные службы Иркутской области вновь приведены в режим повышенной готовности. На реках Уда, Ия и Ока повышается уровень воды. До критических отметок остались считанные сантиметры. Ситуацию могут ухудшить надвигающиеся дожди и грозы.

Сотрудники МЧС уже доставили водоналивные дамбы. Они смогут остановить большую воду, в случае ухудшения обстановки… Тем временем, разбор завалов в пострадавших районах продолжается. Военные вывозят на полигоны обломки зданий, восстанавливают дороги, социальные объекты.

Только по предварительным расчетам, нужно заново отстроить три с половиной тысячи домов. Почти 700 человек до сих пор остаются в больницах. Восемь числятся пропавшими без вести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку.