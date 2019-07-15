«Бывшая» Прохора Шаляпина родила сына

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина объявила о рождении сына. В понедельник, 15 июня в своем Instagram Татьяна Гудзева опубликовала видеролик с летящим на воздушных шарах малышом и подписала: «А вот и я».

Instagram @tati_milli

Подписчики поздравляют молодую маму, желают здоровья ей и младенцу, и не оставляют надежду докопаться до правды, действительно ли отцом мальчика является Прохор. Пишут, что хотели бы видеть, как она выяснит отношения с Шаляпиным на телевидении.

История любви Гигинеишвили и Оболенцевой — как все начиналось

Как ранее сообщал 5-tv.ru, с Татьяной Гудзевой Прохор Шаляпин расстался около года назад, но девушка настаивала, что беременна от него. Более того, утверждала, что артист бросил ее ради денег бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Шаляпин возможность своего отцовства это время категорически отрицал. Доказать свою правоту оба неоднократно пытались в различных ток-шоу.