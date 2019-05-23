«Хочу, чтобы Прохор меня содержал»: Бывшая Шаляпина заявила, что беременна

Татьяна Гудзева была известна светским кругам в основном благодаря своему роману с Прохором Шаляпиным. Пара рассталась год назад, но сейчас Гудзева вновь дала о себе знать.

Как сообщает сайт KP.RU в редакцию издания позвонила бывшая подруга певца и сделала громкое заявление — она беременна, отец — Шаляпин. В подтверждение она прислала фотографию из личного архива, на котором виден прилично округлившийся живот.

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Татьяна решила рассказать о своем положении так как ее уволили с высокооплачиваемой работы — начальник узнал, что Гудзева собирается в декрет и распрощался с ней. При этом срок беременность весьма серьезный — восемь месяцев.

«Я хочу справедливости. Хочу, чтобы Прохор меня содержал» , — заявила она.

Гудзева добавила, что Шаляпин не отвечает на ее звонки и сообщения. Она предположила, что певец боится Цымбалюк-Романовской.

«Он боится Виталину. Для Цымбалюк-Романовской это будет стресс. Сейчас она про мою беременность узнает, закатит Прохору скандал… Но меня их отношения не интересуют, мне надо как-то выживать» , — цитирует Гудзеву издание.

Кроме того, женщина уверена, что их разрыв с Шаляпиным спровоцировала Цымбалюк-Романовская, вдобавок певец «повелся на ее деньги».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шаляпин и Цымбалюк-Романовская готовят совместный сюрприз для любителей музыки.