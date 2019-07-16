Американцы нашли «ахиллесову пяту» С-400

, 4:38 Видео 150

Сообщение об уязвимости зенитно-ракетного комплекса появилось вскоре после начала их поставок из РФ в Турцию.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Сергей Бобылев

Эксперты американского центра частной разведки Stratfor сообщили о якобы обнаруженном слабом месте в российских зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) С-400 «Триумф». По их мнению, этот вид вооружения уязвим перед массированной атакой противника.

Кроме того, ЗРК сложнее эксплуатировать в гористой местности, где ему якобы затруднительнее перехватывать низколетящие крылатые ракеты.

В Stratfor также пришли к «нехитрому» выводу о том, что в любом случае С-400 должны управляться хорошо подготовленными военными операторами.

Характерно, что этот информационный вброс из Вашингтона появился спустя лишь несколько дней после того, как Москва, согласно сделке с Анкарой, с 12 июля начала поставки С-400 на территорию республики.

По этой причине правительство США намерено уже на следующей неделе ввести санкции в отношении Турции.

Читайте также

+9° Днём +22°
Ночью +10°
62.83
-0.19 70.86
-0.15
Гороскоп на 16 июля: Возьмите быка за рога, Тельцы!

Последние новости

5:38
Видео: Гинеколог в Крыму позировала на фотокамеру прямо во время операции
5:19
Видео: В Магадане против участника конкурса старателей требуют завести дело
4:59
Экс-супруг звезды фильма «Формула любви» рассказал правду о браке
4:38
Американцы нашли «ахиллесову пяту» С-400
4:17
Где на территории России можно увидеть последнее в 2019 году лунное затмение
3:57
Видео: Россельхознадзор признал проблему дефицита вакцин от бешенства

Сейчас читают

«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля
«И вас-таки раздели!»: Ходченкову «заклевали» за фото без бюстгальтера
Гороскоп на 16 июля: Возьмите быка за рога, Тельцы!

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги