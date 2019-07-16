Американцы нашли «ахиллесову пяту» С-400

Эксперты американского центра частной разведки Stratfor сообщили о якобы обнаруженном слабом месте в российских зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) С-400 «Триумф». По их мнению, этот вид вооружения уязвим перед массированной атакой противника.

Кроме того, ЗРК сложнее эксплуатировать в гористой местности, где ему якобы затруднительнее перехватывать низколетящие крылатые ракеты.

В Stratfor также пришли к «нехитрому» выводу о том, что в любом случае С-400 должны управляться хорошо подготовленными военными операторами.

Характерно, что этот информационный вброс из Вашингтона появился спустя лишь несколько дней после того, как Москва, согласно сделке с Анкарой, с 12 июля начала поставки С-400 на территорию республики.

По этой причине правительство США намерено уже на следующей неделе ввести санкции в отношении Турции.