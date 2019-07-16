Иосиф Пригожин порадовал поклонников самоиронией и чувством юмора. На своей странице в Instagram продюсер решил провести «лысый» флешмоб.

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В аккаунте Пригожина появилась необычная фотография — он поделился снимком своей идеально гладкой макушки. Продюсер также пошутил, что съемка проводилась «с дрона».

Instagram @prigozhin_iosif

«Предлагаю флешмоб лысин. Парад лысых», — озвучил идею продюсер.

В комментариях подписчики Пригожина отметили его тонкую самоиронию и чувство юмора. Многие решили пошутить над кадром вместе с Иосифом.

«Так вот она какая, обратная сторона Луны!»

«Я думала фрукт какой-то…»

«Мне кажется, если присмотреться, можно увидеть Крым», — подметили фолловеры.

Поклонницы Иосифа Пригожина сообщили, что тоже были бы не прочь поучаствовать в таком параде — многие даже в шутку заявили о готовности обриться налысо ради необычного мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иосиф Пригожин стал мушкетером.