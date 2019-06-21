«Один за всех и все за одного»: Иосиф Пригожин стал мушкетером

Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с поклонниками в Instagram необычной новостью: его приняли в общество мушкетеров.
Пригожин также отметил, что в Общество Мушкетеров Арманьяка, созданном в 1951 году, входит король Швеции, князь Монако, Леонардо Ди Каприо, Максим Дунаевский, Михаил Боярский и другие известные личности.
Звезды шоу-бизнеса поздравили продюсера с титулом мушкетера в комментариях:
«Ты — наш Портос», — написала Яна Рудковская
«Поздравляю тебя, наш Мушкетер!» — написал директор премии «Муз-ТВ» Арман Давлетьяров.
К поздравлениям присоединились и подписчики Пригожина:
«От всей души поздравляю. Заслужил… наш кардинал»
«Интересно, не знал, что есть такой орден! Мои Поздравления! Только хотел уточнить, а шпага где?»
«Класс! Молодец Иосиф! Дай Бог еще много-много титулов!» — прокомментировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин жестко высказался о фанатке, едва не сорвавшей номер Валерии.