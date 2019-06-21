«Один за всех и все за одного»: Иосиф Пригожин стал мушкетером

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Продюсер рассказал, как исполнил детскую мечту всех мальчишек.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов

Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с поклонниками в Instagram необычной новостью: его приняли в общество мушкетеров.

«Все мы в детстве зачитывались романами Дюма, и, конечно, все мальчики мечтали быть мушкетерами, и я не исключение. Вчера состоялось посвящение меня в мушкетеры», — написал продюсер.

Пригожин также отметил, что в Общество Мушкетеров Арманьяка, созданном в 1951 году, входит король Швеции, князь Монако, Леонардо Ди Каприо, Максим Дунаевский, Михаил Боярский и другие известные личности.

Instagram @prigozhin_iosif
Instagram @prigozhin_iosif

Звезды шоу-бизнеса поздравили продюсера с титулом мушкетера в комментариях:

«Ты — наш Портос», — написала Яна Рудковская

«Поздравляю тебя, наш Мушкетер!» — написал директор премии «Муз-ТВ» Арман Давлетьяров.

К поздравлениям присоединились и подписчики Пригожина:

«От всей души поздравляю. Заслужил… наш кардинал»

«Интересно, не знал, что есть такой орден! Мои Поздравления! Только хотел уточнить, а шпага где?»

«Класс! Молодец Иосиф! Дай Бог еще много-много титулов!» — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин жестко высказался о фанатке, едва не сорвавшей номер Валерии.

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