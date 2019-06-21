«Один за всех и все за одного»: Иосиф Пригожин стал мушкетером

Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с поклонниками в Instagram необычной новостью: его приняли в общество мушкетеров.

«Все мы в детстве зачитывались романами Дюма, и, конечно, все мальчики мечтали быть мушкетерами, и я не исключение. Вчера состоялось посвящение меня в мушкетеры» , — написал продюсер.

Пригожин также отметил, что в Общество Мушкетеров Арманьяка, созданном в 1951 году, входит король Швеции, князь Монако, Леонардо Ди Каприо, Максим Дунаевский, Михаил Боярский и другие известные личности.

Instagram @prigozhin_iosif

Instagram @prigozhin_iosif