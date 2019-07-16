Роскомнадзор обязал Instagram удалить непристойное фото с флагом РФ

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На одном из опубликованных в соцсети кадров содержалось оскорбление государственной символики России.

Фото : Carsten Rehder / www.globallookpress.com

Роскомнадзор обязал компанию Facebook, владеющую сервисом Instagram, удалить непристойное изображение флага РФ. Информация об этом появилась на сайте ведомства во вторник, 16 июля.

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Как говорится в опубликованном сообщении, одно из загруженных в социальную сеть изображений оскорбляло государственную символику России.

«Картинка содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации», — подчеркивают представители Роскомнадзора.

Ведомство уже направило в адрес руководства Instagram уведомление о том, что страница с изображением внесена в единый реестр запрещенной информации и подлежит удалению.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роскомнадзор уличил Google в недостаточной фильтрации запрещенного контента.

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