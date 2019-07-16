Композитор с гематомами по всему телу был найден мертвым в своей квартире

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В полицию обратились соседи, заметившие, что Игорь Извеков долго не выходит из дома.

Фото : Facebook @Игорь Извеков

Композитор Игорь Извеков найден мертвым в собственной квартире на улице Маломосковская в Алексеевском районе Москвы. На теле 53-летнего музыканта были зафиксированы множественные гематомы, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тревогу забили соседи, когда заметили, что Игорь совсем перестал выходить из дома. Они обратились в полицию. В понедельник, 15 июля, сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь в квартиру Извекова. Тело композитора обнаружили на полу в одной из комнат.

По словам соседей, Игорь Анатольевич в последнее время жил один и злоупотреблял алкоголем.

Игорь Извеков был композитором, звукорежиссером, руководил вокально-инструментальными ансамблями. Был награжден медалями «В память 850-летия Москвы» и «Лауреат ВВЦ», а также имел звание «Ветеран труда».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Воронежской области двоих детей завалило песком в карьере.

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