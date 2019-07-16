Оксана Воеводина — «Мисс Москва-2015» — опубликовала в Instagram фото аппетитного торта «Наполеон», украшенного свежей клубникой, черникой и ежевикой. Очевидно модель так расстаралась для своего супруга — Мухаммада V — экс-правителя Малайзии. Не понятно только, попробовала ли сладость сама красавица, славящаяся своей стройностью?

Поклонники, оценившие кулинарный талант Воеводиной поспешили сравнить русскую красавицу с домовитыми Кейт Миддлтон и Меган Маркл, которые тоже самостоятельно готовят для близких.

Оксана Воеводина и Мухаммад V сыграли свадьбу в ноябре 2018-го. Уже в мае этого года, модель родила экс-правителю Малайзии сына. Во время беременности «Мисс Москва-2015» очень переживала, что не справится с ролью матери. Однако со временем ее отношение к материнству изменилось.

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«Мои опасения были напрасны. Это самый прекрасный период в жизни любой женщины. Я перестала бояться быть мамой, и если Всевышний мне подарит еще детей, я с радостью приму этот дар », — поделилась с подписчиками знаменитость.

Перед замужеством Оксана Воеводина приняла ислам и теперь ее имя — Рихана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Воеводина впервые показала сына, рожденного в браке с экс-королем Малайзии.