Анна Семенович поделилась с подписчиками впечатлением от первого съемочного дня продолжения популярнейшего фильма «Гардемарины, вперед!» Его снимают сейчас на «Мосфильме». Экс-солистка группы «Блестящие» и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео со съемочной площадки, на котором предстает в новом амплуа, старательно репетируя реверанс под руководством режиссера Светланы Дружининой.

«Спасибо, Вселенная, за такую возможность — работать на одной площадке с легендарной Светланой Сергеевной Дружининой, Михаилом Боярским, Александром Панкратовым-Черным и моей подругой Настей Макеевой… — написала Семенович. — Для меня это потрясающий опыт, после съемок мы, как всегда, разбежимся по своим делам, но эта работа останется на века».

Кроме того, начинающая актриса выложила в Stories целую видеоэкскурсию по территории «Мосфильма», заглянула в музей, в столовую и показала, как актеров готовят к съемкам гриммерке.

Впрочем, похоже, Анна еще не очень освоилась в звездном коллективе. Подписчики сразу отметили, что фамилию Панкратова-Черного в посте Семенович написала с ошибкой, а Александра Домогарова и вовсе назвала Дмитрием. Некоторых покоробил пафос, с которым артистка пишет о своей работе:

«На века? Не слишком ли громко? Существует большая вероятность, что новые гардемарины будут не лучше новых мушкетеров…»

Но верные поклонники очень рады за свою любимицу и пишут, что с нетерпением ждут выхода фильма.

«Анна, это начало. Потом будет Бред Питт, Роберт де Ниро и все прочие».

«Как можно спокойно реагировать на вас! Да, Боярский уже не тот!»

«Классная какая! Как тебе это время идет!»

«Думаю, мужская часть съемочного коллектива тоже запомнит этот промежуток времени надолго!»

«Анна, вам очень идет этот наряд».

«С вашим аппетитным телосложением только в фильмах сниматься», — пишут фанаты Семенович.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Семенович приятно удивила поклонников, снявшись на отдыхе без единого следа косметики на лице.