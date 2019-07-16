«Ответка Куперу!» Пережившая разрыв Шейк поделилась сексуальным фото

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в июне этого года. Отношения пары не смогла спасти даже общая дочь Лея. Многие фанаты уверены, причина разрыва — певица Леди Гага.

Несмотря на болезненный разрыв, 33-летняя Ирина Шейк продолжает работать. Она снимается в рекламе и участвует в творческих проектах. Помимо этого, модель не забывает радовать своих подписчиков новыми фото в Instagram. На этот раз Шейк превзошла саму себя — знаменитость опубликовала снимок в нижнем белье.

Instagram @irinashayk