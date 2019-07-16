«Ответка Куперу!» Пережившая разрыв Шейк поделилась сексуальным фото

, 19:32 Фото 475

Фанаты недоумевают в комментариях, как Бредли Купер мог променять российскую модель на Леди Гагу?

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Фото, видео : Instagram @irinashayk

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в июне этого года. Отношения пары не смогла спасти даже общая дочь Лея. Многие фанаты уверены, причина разрыва — певица Леди Гага.

Несмотря на болезненный разрыв, 33-летняя Ирина Шейк продолжает работать. Она снимается в рекламе и участвует в творческих проектах. Помимо этого, модель не забывает радовать своих подписчиков новыми фото в Instagram. На этот раз Шейк превзошла саму себя — знаменитость опубликовала снимок в нижнем белье.

Instagram @irinashayk

Поклонники, переживающие разрыв звездной пары, как личную трагедию, восхитились поступком Ирины Шейк.

«Когда хочешь показать, кого он потерял»;

«Вот это я понимаю — ответка Куперу!»

«За Русь матушку!»

«Купер, ты лошара!»

«Как можно променять такую шикарную женщину на Гагу?!» — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Ирины Шейк возмущены поступком Леди Гаги, «разрушившей семью».

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