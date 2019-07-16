На Алтае ждут увеличения турпотока в 2019 году

, 21:34 Эфирная новость 32

О достижениях республики на встрече с Владимиром Путиным рассказал глава региона Олег Хорохордин.

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Фото, видео : ТАСС / Алексей Дружинин, Пятый канал

Турпоток на Алтай может существенно увеличиться уже этим летом. Глава республики Олег Хорохордин доложил президенту, что цены на авиаперелеты удалось снизить. Тема поднималась во время Прямой линии. И вот, первые результаты.

«Нам удалось договориться по второму рейсу авиакомпании „Победа“, и сразу в целом компании снизили тарифы, они стали более доступными. Есть рейсы ежедневные с Красноярском и Новосибирском, два рейса с Казанью, с Екатеринбургом. Сейчас договариваемся с Санкт-Петербургом и Новокузнецком. Туристы едут в основном», — рассказал на встрече с Путиным глава края.

Олег Хорохордин всего несколько месяцев возглавляет республику. Побывал в каждом районе и отдаленных селах. По его словам, предстоит решить много проблем. Это касается безработицы и низких зарплат. Тарифы на ЖКХ и электричество в регионе, наоборот, высокие. Надо еще отремонтировать дороги, построить новые детские сады, школы. Местные власти собираются улучшить социально-экономическую ситуацию в ближайшие пять лет, опираясь, в том числе на нацпроекты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что республика Алтай вошла в список самых экогически чистых российских регионов.

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