На Алтае ждут увеличения турпотока в 2019 году

Турпоток на Алтай может существенно увеличиться уже этим летом. Глава республики Олег Хорохордин доложил президенту, что цены на авиаперелеты удалось снизить. Тема поднималась во время Прямой линии. И вот, первые результаты.

«Нам удалось договориться по второму рейсу авиакомпании „Победа“, и сразу в целом компании снизили тарифы, они стали более доступными. Есть рейсы ежедневные с Красноярском и Новосибирском, два рейса с Казанью, с Екатеринбургом. Сейчас договариваемся с Санкт-Петербургом и Новокузнецком. Туристы едут в основном», — рассказал на встрече с Путиным глава края.

Олег Хорохордин всего несколько месяцев возглавляет республику. Побывал в каждом районе и отдаленных селах. По его словам, предстоит решить много проблем. Это касается безработицы и низких зарплат. Тарифы на ЖКХ и электричество в регионе, наоборот, высокие. Надо еще отремонтировать дороги, построить новые детские сады, школы. Местные власти собираются улучшить социально-экономическую ситуацию в ближайшие пять лет, опираясь, в том числе на нацпроекты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что республика Алтай вошла в список самых экогически чистых российских регионов.