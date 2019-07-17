17 июля православные отмечают день памяти русского иконописца преподобного Андрея Рублева, христианского богослова и проповедника Андрея Критского и благоверного князя Андрея Боголюбского (сына Юрия Долгорукого), а также преподобной Марфы — матери Симеона Дивногорца.

О жизни Андрея Рублева достоверно известно немного. Принято считать, что он родился между 1340 и 1350 годами. По некоторым сведениям, Рублев является сыном Сергия Радонежского.

Летописи гласят, что в 1408 году Андрей, вместе со своим старшим соратником Даниилом Черным расписывал Успенский собор во Владимире. Известно также, что Рублев работал над иконостасом в Благовещенском соборе в Москве, Успенском соборе в Звенигороде. Но, пожалуй, самые известные его работы — знаменитая «Святая Троица» для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря, а также росписи и иконы для Спасо-Андроникова монастыря, где художник принял постриг. На протяжении нескольких веков Андрей Рублев почитался верующими как создатель чудотворных икон. Но канонизирован был недавно — в 1988 году — к тысячелетию крещения Руси.

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В народе этот день всегда называли Андрей Налива, потому что к этому времени обычно наливаются колосья овса и крестьяне с особым нетерпением ждали дождя. По приметам, если 17 июля пойдет дождь, то урожай в этот год будет богатым.

На Андрея Наливу принято варить и есть овсяную кашу, чтобы хватило здоровья и сил на весь год. Кроме того, на Руси всегда проводили различные ритуалы любовной магии. Считалось, что в этот день они будут иметь особый успех. К примеру, если девушка хочет выйти замуж, нужно приготовить овсяный кисель, съесть его и облизать миску.

Согласно старинному рецепту варится он так: овес следует перебрать и замочить и поставить на сутки в теплое место. Когда зерна прорастут, из промывают и перемалывают в муку. Полученный порошок сначала разводят холодной водой, а потом заливают кипятком и варят 1-2 минуты. Готовому киселю дают постоять 20 минут и процеживают. Причем заранее кисель варить нельзя. Чтобы планы сбылись, пить его нужно только свежим.

Народные приметы гласят, что если к 17 июля листья на растениях начали желтеть, то осень будет ранней. День считается в народе опасным, поэтому новые дела начинать 17 июля не стоит, в крайнем случае нужно отложить принятие важных решений на вторую половину дня. Чтобы избежать финансовых трудностей в будущем, в этот день не стоит брать или давать деньги в долг. Считается также, что сны, приснившиеся в ночь с 16 на 17 июля будут вещими и исполнятся через 20 дней.

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