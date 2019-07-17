«Невероятная!»: Фитнес-блогер Демидова похвасталась фигурой после родов

Одна из самых популярных фитнес-блогеров в Instagram Виктория Демидова недавно во второй раз стала матерью. В конце июня у 38-летней дивы родился сын. На удивление пользователей она смогла похвастаться хорошей физической формой уже спустя три недели после родов. По словам Демидовой, за это время ей удалось сбросить 12 килограммов.
«Невероятная! Мой мотиватор!» — прокомментировал снимок один из подписчиков.
«Какая вы молодец! Мне бы такую силу воли!» — добавил другой.
«Вика, как с обложки!» — восхитился очередной юзер.
Виктория Демидова, в свою очередь, пообещала, что и дальше будет демонстрировать пользователям свои успехи.
Гороскоп на 17 июля: Взгляните правде в глаза, Водолеи!
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рита Дакота снялась для мужского журнала.