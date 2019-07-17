«Невероятная!»: Фитнес-блогер Демидова похвасталась фигурой после родов

Одна из самых популярных фитнес-блогеров в Instagram Виктория Демидова недавно во второй раз стала матерью. В конце июня у 38-летней дивы родился сын. На удивление пользователей она смогла похвастаться хорошей физической формой уже спустя три недели после родов. По словам Демидовой, за это время ей удалось сбросить 12 килограммов.

«Фото в купальнике на данный момент», — написала блогер, рассказав о состоянии своего тела и рационе.

Instagram @demivika