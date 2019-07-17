«Невероятная!»: Фитнес-блогер Демидова похвасталась фигурой после родов

, 7:56 Фото 226

38-летняя женщина во второй раз стала мамой.

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Фото, видео : Instagram @demivika

Одна из самых популярных фитнес-блогеров в Instagram Виктория Демидова недавно во второй раз стала матерью. В конце июня у 38-летней дивы родился сын. На удивление пользователей она смогла похвастаться хорошей физической формой уже спустя три недели после родов. По словам Демидовой, за это время ей удалось сбросить 12 килограммов.

«Фото в купальнике на данный момент», написала блогер, рассказав о состоянии своего тела и рационе.

Instagram @demivika

«Невероятная! Мой мотиватор!» — прокомментировал снимок один из подписчиков.

«Какая вы молодец! Мне бы такую силу воли!» — добавил другой.

«Вика, как с обложки!» — восхитился очередной юзер.

Виктория Демидова, в свою очередь, пообещала, что и дальше будет демонстрировать пользователям свои успехи.

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