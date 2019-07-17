Почему группа «Блестящие» не может вернуть былую популярность

, 10:52 Фото 524

Одна из солисток, Ксения Новикова, дала откровенное интервью.

Фото : Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Группа «Блестящие» не в состоянии вернуть былой успех среди российских слушателей из-за бездействия продюсеров музыкального коллектива, пишет StarHit со ссылкой на одну из солисток — Ксению Новикову.

«Блестящие» существуют уже 24 года. В начале 2000 годов группа была по-настоящему звездной, тогда ее песни входили в рейтинг главных хитов практически каждой радиостанции. Для многих поклонников коллектива «золотым составом» навсегда останутся Юлия Ковальчук, Жанна Фриске и Ксения Новикова.

ТАСС / Наталья Колесникова

Сейчас в «Блестящих», помимо Новиковой, поют Марина Бережная, Сильвия Золотова и Кристина Илларионова. Выступления группы по старой памяти заказывают на корпоративы, девушки даже продолжают гастролировать, однако эта информация практически не освещается.

Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

«К сожалению, они почти ничего не делают для „Блестящих“», — заявила Ксения Новикова, имея в виду продюсеров коллектива.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению Сергея Лазарева, Жанну Фриске в «Блестящих» заменить практически нереально.

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