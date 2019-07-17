Монахи Валаама показали Путину и Лукашенко уникальные росписи и иконостасы

, 21:09 Эфирная новость 19

О желании посетить православную святыню президент Белоруссии говорил еще в июне в Минске и непременно хотел прибыть туда с российским коллегой.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Климентьев, 5-tv.ru

В России с двухдневным визитом президент Белоруссии. Александр Лукашенко утром в среду, 17 июля, прилетел в Петербург, но задержался в Северной столице всего несколько минут. В аэропорту его встретил Глава города Александр Беглов, он проводил гостя к вертолету, который доставил белорусского лидера на Валаам.

О желании посетить православную святыню Лукашенко говорил в июне в Минске. Сказал, что хочет побывать на острове с Владимиром Путиным, чтобы встретиться, заодно и обсудить некоторые вопросы.

На Валааме у лидеров день неформального общения. Путин и Лукашенко побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре. Эта старинная обитель основана еще в XIV веке, ее называли Северным Афоном. Монастырь был центром распространения православия на Руси. Сегодня имеет статус (как и весь Валаамский архипелаг) особо ценной историко-культурной и природной территории России.

Главный собор за последние годы был полностью отреставрирован. Монахи показали президентам уникальные росписи верхнего храма и резные иконостасы, восстановленные по архивным чертежам. Ежегодно монастырь посещают более ста тысяч туристов и паломников. И в день приезда Путина с Лукашенко их было много.

Президенты осмотрели храм на территории Свято-Владимирского скита. Еще в программе — посещение экспозиции музея и концерт хора Валаамского монастыря. Вечером лидеры вернутся в Петербург. Завтра начнется официальная часть визита.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне в Петербурге стартовал Форум российской и белорусской молодежи.

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