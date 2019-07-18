В Крыму прокомментировали указ Путина о гражданстве России для жителей Донбасса

, 2:34 Эфирная новость 45

17 июля президент РФ подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Сергей Пивоваров, 5-tv.ru

В среду, 17 июля, вышел указ Владимира Путина, согласно которому граждане всего юго-востока Украины, не только Донецкой и Луганской республик, могут получить российское гражданство по упрощенной схеме. В документе отмечается, что с начала конфликта в Донбассе от действий украинских силовиков пострадали много людей. Им некуда возвращаться, их дома разрушены, они боятся преследования.

Но киевским властям нет никакого дела до бед своих же граждан. Большинство украинцев находят временное убежище в России. В этих обстоятельствах исключительно из гуманитарных соображений наша страна предоставляет возможность получить гражданство России в упрощенном порядке.

Тем временем, по словам депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, любые гуманитарные шаги Москвы вызовут бурную и негативную реакцию Киева. Об этом сообщают «Известия».

«Будет ли это упрощенное получение гражданства для жителей ЛДНР или убежище для политических беженцев — мы все равно Украине не угодим», — сказал парламентарий.

Ранее на территориях самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) были открыты пункты приема заявлений. Первые паспорта, оформленные по новым правилам, вручены 14 июня. Более 10 тысяч жителей Донбасса за месяц воспользовались этим правом.

Читайте также

+17° Днём +18°
Ночью +9°
62.95
0.14 70.56
-0.12
Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!

Последние новости

3:19
Суд продлил арест 24 задержанным в Керченском проливе морякам
3:00
Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!
2:46
Фанаты призвали 33-летнюю Бузову одуматься и прекратить вызывающе одеваться
2:34
В Крыму прокомментировали указ Путина о гражданстве России для жителей Донбасса
2:19
Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием матери, купившей лекарства для сына
1:58
Что можно и нельзя делать в Афанасьев день — 18 июля

Сейчас читают

Фото жены Дмитрия Тарасова в платье с распродажи раскритиковали в сети
Свадебное платье Африкантовой из «Дома-2» сравнили с нарядом бабы на самоваре
«Красотка!»: Стеша Маликова покорила фанатов пляжным фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги