В Крыму прокомментировали указ Путина о гражданстве России для жителей Донбасса

В среду, 17 июля, вышел указ Владимира Путина, согласно которому граждане всего юго-востока Украины, не только Донецкой и Луганской республик, могут получить российское гражданство по упрощенной схеме. В документе отмечается, что с начала конфликта в Донбассе от действий украинских силовиков пострадали много людей. Им некуда возвращаться, их дома разрушены, они боятся преследования.

Но киевским властям нет никакого дела до бед своих же граждан. Большинство украинцев находят временное убежище в России. В этих обстоятельствах исключительно из гуманитарных соображений наша страна предоставляет возможность получить гражданство России в упрощенном порядке.

Тем временем, по словам депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, любые гуманитарные шаги Москвы вызовут бурную и негативную реакцию Киева. Об этом сообщают «Известия».

«Будет ли это упрощенное получение гражданства для жителей ЛДНР или убежище для политических беженцев — мы все равно Украине не угодим», — сказал парламентарий.

Ранее на территориях самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) были открыты пункты приема заявлений. Первые паспорта, оформленные по новым правилам, вручены 14 июня. Более 10 тысяч жителей Донбасса за месяц воспользовались этим правом.