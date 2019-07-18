Видео: «Мисс Москва» прокомментировала развод с экс-королем Малайзии

Королевская сказка закончилась. В суде Сингапура оформлен развод бывшего правителя Малайзии Мухаммада V и российской модели Оксаны Воеводиной. Причем развод самый строгий — троекратный и неотменяемый. Это значит, что пара не сможет официально сойтись вновь. По крайней мере, пока Оксана не выйдет замуж за другого мужчину — а тот умрет или разведется с ней по своей воле.

Брак короля Малайзии и королевы красоты продлился чуть больше года, в конце мая у пары родился сын Леон. Ради русской красавицы Мухаммад отрекся от престола, а она, свою очередь, приняла ислам. По данным СМИ, к разладу в отношениях могло привести недовольство монарших семей Малайзии.

Вечером в среду, 17 июля, Оксана Воеводина опубликовала в Instagram трогательное видео. Демонстрируя архивные кадры, она рассказывает, что ее возлюбленный всегда заботится о ней, а она — о нем.

«И хочу, чтобы я была единственной в его жизни, хочу быть с ним до конца своих дней», — заявила Воеводина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что близкая подруга рассказала о разводе экс-короля Малайзии с «Мисс Москва — 2015». Сейчас Оксана вернулась в Москву. По словам подруги Воеводиной, ее вины в распаде семьи нет.