Почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл никак не подружатся?

, 11:54 Фото 45

Приближенный к королевской семье источник прояснил ситуацию.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Stephen Lock, Panoramic, SMG / www.globallookpress.com

Герцогини Кейт Миддлтон и Меган Маркл испытывают стресс от излишнего давления со стороны общественности и необъяснимых ожиданий по поводу того, что они почему-то должны подружиться, передает Teleprogramma.Pro со ссылкой на инсайдерский источник при дворце.

По словам неназванного собеседника, поклонники королевской семьи почему-то решили, что, когда принц Гарри привел в дом свою невесту, она должна была немедленно войти в окружение Миддлтон и даже стать ее лучшей подругой. В результате этого не произошло, и сейчас всем очень нравится распространять различные слухи.

«Они оказались просто не готовы к такому давлению», — сказал он, отметив, что больше всех в данной ситуации жаль герцогиню Кембриджскую.

«Они общаются как коллеги и не нуждаются в дружбе», отметил инсайдер.

Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл якобы жалуется на королевскую жизнь.

Читайте также

+19° Днём +16°
Ночью +13°
62.95
0.14 70.56
-0.12
Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!

Последние новости

12:30
«Выздоравливай!» Актриса Алена Хмельницкая борется с испанским вирусом
12:21
Застрявшие в московском «Шереметьево» школьники вылетели во Владивосток
12:11
Пони по кличке Максим: Леониду Агутину подарили на день рождения жеребца
12:02
Автобус врезался в столб в Зеленограде, пострадали пять человек
11:54
Почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл никак не подружатся?
11:43
Более пятидесяти боеприпасов времен войны нашли у стен храма в Петербурге

Сейчас читают

Фото: Супермодель Белла Хадид предстала перед фанатами в инопланетном образе
Актер Валерий Афанасьев прокомментировал свою госпитализацию
«Папа рядом»: Первый клип Павла Прилучного растопил сердца зрителей

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги