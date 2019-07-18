Почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл никак не подружатся?

Герцогини Кейт Миддлтон и Меган Маркл испытывают стресс от излишнего давления со стороны общественности и необъяснимых ожиданий по поводу того, что они почему-то должны подружиться, передает Teleprogramma.Pro со ссылкой на инсайдерский источник при дворце.

По словам неназванного собеседника, поклонники королевской семьи почему-то решили, что, когда принц Гарри привел в дом свою невесту, она должна была немедленно войти в окружение Миддлтон и даже стать ее лучшей подругой. В результате этого не произошло, и сейчас всем очень нравится распространять различные слухи.

«Они оказались просто не готовы к такому давлению», — сказал он, отметив, что больше всех в данной ситуации жаль герцогиню Кембриджскую.

«Они общаются как коллеги и не нуждаются в дружбе», отметил инсайдер.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл якобы жалуется на королевскую жизнь.