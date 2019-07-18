«Влияние советского прошлого»: Россияне предпочитают душ, но ставят дома ванну

Почти все россияне (96%) предпочитают принимать душ, однако у себя дома, даже делая ремонт, оставляют или ставят новые ванны. Таковы данные соцопроса, проведенного маркетинговым агентством Zoom Market. Специалисты выяснили мнение 2160 человек в 18 городах России. У 74% из них в квартире стоит ванна.

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При этом лишь 6% респондентов ответили, что любят полежать в воде, 18% сказали, что она необходима им для маленьких детей, а 76% опрошенных не смогли объяснить, зачем им нужна в принципе.

Эксперты связывают такие предпочтения с влиянием «советского прошлого», когда во всех квартирах безальтернативно ставились ванны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россияне предпочитают проводить свой досуг.