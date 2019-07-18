Автобус врезался в столб в Зеленограде, пострадали пять человек

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По предварительным данным водитель мог уснуть за рулем.

Фото : ТАСС / Марина Лысцева

Четыре человека пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Зеленограде. Как стало известно 5-tv.ru, по невыясненным пока причинам 57-летний водитель транспортного средства допустил наезд на столб.

На месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются причины аварии. Предположительно водитель автобуса мог уснуть за рулем.

По предварительным данным госпитализирована 58-летняя пассажирка. Другие пострадавшие изъявили желание лечиться на дому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть человек погибли в ДТП с большегрузом в Приморье. Авария произошла на 32-м километре автодороги Артем — Находка — Порт Восточный. Тяжелые травмы получил ребенок.

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