Тело пожарного найдено в подмосковном Жуковском. По предварительной информации, мужчина мог свести счеты с жизнью.

Трагедия произошла утром в среду, 17 июля. Мужчина вернулся домой после суточного дежурства и увидел пакеты с вещами, которые собрала его супруга для переезда к маме. После очередного скандала накануне ЧП женщина окончательно решила уйти от мужа, сообщает MK.RU.

По ее словам, причиной, по которой супруг решился на отчаянный шаг, могли стать неурядицы в личных отношениях на фоне его пристрастия к охоте и рыбалке. Женщина утверждает, что муж не обращал на нее и детей никакого внимания, а иногда даже поднимал руку.

В настоящий момент Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Лос-Анджелесе в известного рэпера всадили десять пуль, но он выжил.