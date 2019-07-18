Надежда Оболенцева опубликовала фото с окольцованным Резо Гигинеишвили

, 21:48 Фото 449

Российский режиссер и бизнесвумен сочетались браком в четверг, 18 июля.

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Фото, видео : Instagram @nadineobolentseva, ТАСС / Гавриил Григоров

Бизнесвумен Надежда Оболенцева опубликовала на своей страничке в Instagram фото с российским режиссером Резо Гигинеишвили, с которым, как она призналась изданию Tatler, 18 июля, она сочеталась браком. Примечательно, что на безымянном пальце правой руки Резо можно увидеть обручальное кольцо.

Сама же Оболенцева предстала перед подписчиками в платье от российского дизайнера Яны Расковаловой. Других подробностей торжественной церемонии бракосочетания пока нет. За 15 минут с момента публикации снимка, подписчики оставили более двух тысяч «лайков» и около сотни комментариев с поздравлениями. Среди них и звезды шоу-бизнеса.

«Ребята, поздравляю! ☺️❤️❤️❤️», — написала Светлана Ходченкова.

Instagram @nadineobolentseva

Как сообщал ранее 5-tv.ru, гостями на свадьбе этого лета должны стать — Светлана Бондарчук, Софья Капкова, Оксана Лаврентьева и Матильда Шнурова.

К слову, роман Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой стал самой обсуждаемой светской темой 2018 года, когда они впервые появились вместе на открытии фестиваля «Кинотавр».

История любви Гигинеишвили и Оболенцевой — как все начиналось

Для обоих супругов это третий брак. Может быть именно поэтому их история любви достойна эффектного романа. Они познакомились еще в 2000 году, а встречаться стали спустя почти восемь лет. Некоторые сочли, что романтические отношения Гигинеишвили и Оболенцевой зародились еще раньше и якобы послужили причиной для того, чтобы режиссер расстался своей бывшей супругой Надеждой Михалковой, а бизнесвумен — с миллионером Айратом Исхаковым. Оболенцеву даже называли разлучницей, однако кинодеятель утверждал, что в его семье давно назрел конфликт.

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