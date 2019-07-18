Надежда Оболенцева опубликовала фото с окольцованным Резо Гигинеишвили

Бизнесвумен Надежда Оболенцева опубликовала на своей страничке в Instagram фото с российским режиссером Резо Гигинеишвили, с которым, как она призналась изданию Tatler, 18 июля, она сочеталась браком. Примечательно, что на безымянном пальце правой руки Резо можно увидеть обручальное кольцо.

Сама же Оболенцева предстала перед подписчиками в платье от российского дизайнера Яны Расковаловой. Других подробностей торжественной церемонии бракосочетания пока нет. За 15 минут с момента публикации снимка, подписчики оставили более двух тысяч «лайков» и около сотни комментариев с поздравлениями. Среди них и звезды шоу-бизнеса.

«Ребята, поздравляю! ☺️❤️❤️❤️», — написала Светлана Ходченкова.

Instagram @nadineobolentseva

Как сообщал ранее 5-tv.ru, гостями на свадьбе этого лета должны стать — Светлана Бондарчук, Софья Капкова, Оксана Лаврентьева и Матильда Шнурова.

К слову, роман Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой стал самой обсуждаемой светской темой 2018 года, когда они впервые появились вместе на открытии фестиваля «Кинотавр».

История любви Гигинеишвили и Оболенцевой — как все начиналось