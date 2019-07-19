В Сирии возродили кожевенное производство

, 13:06 Эфирная новость 27

Восстановить разрушенную боевиками кожевенную фабрику смогли всего за год и теперь здесь еще открыли ателье, где шьют куртки.

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Фото, видео : Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4285

В Сирии возобновили кожевенное производство. До войны на фабрике в Восточной Гуте выпускали только материал. О его высоком качестве знали далеко за пределами страны.

Сейчас производство расширили и здесь появилось свое ателье, где под заказ шьют кожаные куртки. Спрос на готовую одежду растет. Восстановить разрушенную боевиками кожевенную фабрику смогли всего за год. И все благодаря одной женщине.

Из Сирии - Вадим Хуланхов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как по крупицам в Сирии по крупицам восстанавливают древнюю Пальмиру. Древнейший город почти стерт с лица Земли террористами. Его грабили, взрывали, устраивали в храмах массовые казни.

Тема:
Война в Сирии 4285
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