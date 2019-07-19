Кэти Холмс тоже! Вторая экс-супруга Тома Круза ждет ребенка

Обе бывшие супруги голливудского актера Тома Круза беременны, сообщают американские таблоиды.

Вслед за известием о скором пополнении в семействе 52-летней Николь Кидман и Кита Урбана появились слухи об интересном положении Кэти Холмс. 40-летняя супруга Джейми Фокса также забеременела при помощи процедуры ЭКО. Во время брака с Крузом у Холмс родилась дочь Сури.

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Однако пока ни одна из «бывших» Тома Круза официально не подтвердила беременность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о рождении сына у экс-возлюбленной Прохора Шаляпина, которая утверждает, что отец ребенка именно он.