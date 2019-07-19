Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Акперовой

Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел».

Накануне героем нашего сюжета стала Лиза из Белгородской области. У неё острый лимфобластный лейкоз. И случай сложный. Лиза дважды побеждала болезнь, и дважды лейкоз возвращался. Сейчас обычная химиотерапия уже не действует.

Шанс на спасение — пересадка костного мозга, но до этого надо прокапать курс дорогого препарата. Цена почти четыре миллиона. Семья собрать столько не успеет, да и не сможет.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 9 миллионов 144 тысяч 35 рублей. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о Никите Шевченко, у которого несовершенный остеогенез, кости такие хрупкие, что ломаются от прикосновения.