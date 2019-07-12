Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Никиты Шевченко

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал Никита. У него несовершенный остеогенез, кости такие хрупкие, что ломаются от прикосновения.

Но, есть технология, которая позволит «хрустальному мальчику» полноценно ходить — телескопические штифты. Их комплект стоит два миллиона рублей, сумма для семьи Никиты неподъемная.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Хрупкие люди» 5 миллионов 908 тысяч 690 рублей. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трехлетней Саше Лисовой, у которой тяжелую болезнь — нейробластому — врачи заметили уже на последней стадии.