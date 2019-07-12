Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Никиты Шевченко

, 10:12 Эфирная новость 16

У Никиты несовершенный остеогенез — таких детей еще называет «хрустальными». На помощь пришли вы — зрители Пятого канала.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Пятый канал

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал Никита. У него несовершенный остеогенез, кости такие хрупкие, что ломаются от прикосновения.

Но, есть технология, которая позволит «хрустальному мальчику» полноценно ходить — телескопические штифты. Их комплект стоит два миллиона рублей, сумма для семьи Никиты неподъемная.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Хрупкие люди» 5 миллионов 908 тысяч 690 рублей. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трехлетней Саше Лисовой, у которой тяжелую болезнь — нейробластому — врачи заметили уже на последней стадии.

Читайте также

+14° Днём +16°
Ночью +6°
62.99
-0.81 71.01
-0.55
Гороскоп на 12 июля: Девы, вас ожидает приключение!

Последние новости

10:23
Три человека погибли в пожаре в Астраханской области
10:12
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Никиты Шевченко
9:56
В курортном районе Турции горит лес — видео
9:46
46-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц тайно поженились
9:33
В Минздраве перечислили самые распространенные виды рака
9:21
«Это странно»: Высоцкая не понимает, почему поклонники считают ее дружелюбной

Сейчас читают

Редкие снимки сына Жанны Фриске появились в сети
«Роскошечка» — Караулова радикально сменила имидж?
«Это странно»: Высоцкая не понимает, почему поклонники считают ее дружелюбной

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги