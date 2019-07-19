«Дочь гор»: Гигинеишвили показал жену настоящего грузина

, 11:55 Фото 435

Режиссер опубликовал фото возлюбленной на своей странице в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @rezofilm

Российский режиссер Резо Гигинеишвили и бизнесвумен Надежда Оболенцева официально узаконили свои отношения. Спустя несколько часов после торжественного события на страницах влюбленных в социальных сетях появились снимки друг друга. Но если Оболенцева опубликовала фото, сделанное, вероятно, почти сразу после церемонии, кинодеятель удивил подписчиков кадром, на котором его возлюбленная запечатлена в совершенно непривычном для нее образе.

Гороскоп на 19 июля: Откройтесь богатству, Львы!

На своей странице в Instagram Гигинеишвили выложил фотографию, на которой его новоиспеченная супруга позирует не в подвенечном платье, а в национальном грузинском костюме, тем самым, подчеркнув, что став его супругой, она вошла в семью. Особое внимание привлекает головной убор светской львицы — папаха — объемная шапка из шерсти, которая, как правило, дополняет образ мужчин.

Instagram @rezofilm

В комментариях поклонники отметили, что национальный грузинский наряд Оболенцевой к лицу. Они подчеркнули, что режиссеру очень повезло с женой, поскольку его избранница не только разделяет с ним общие интересы, но и интересуется жизнью и культурой кинодеятеля.

«Дочь гор».

«Роскошная девочка»

«Жена Грузина?»

«Обожаю Грузию».

«Грузинка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева сочетались браком в четверг, 18 июля, в 15.00 в Кутузовском ЗАГСе Москвы.

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