Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе наладится погода

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Практически с начала июля Северную столицу не покидают дожди и сильные ветры.

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Фото, видео : © РИА Новости / Алексей Филиппов, 5-tv.ru

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Погода 3899

Ливни накрыли Петербург в пятницу, 19 июля, и продолжаются до сих пор. Аварийные службы работают в авральном режиме. Из-за дождей пришлось корректировать репетицию парада в честь Дня ВМФ. По Неве прошли лишь корабли, а вот истребители не смогли пролететь над Петербургом из-за низкой облачности. Как говорят синоптики, всего за две недели июля в городе уже выпала месячная норма осадков. Но уже на днях погода наладится.

«Циклон медленно отходит от наших районов и в выходные дни ожидается значительное улучшение всех погодных условий. В основном, это сухая и теплая погода со слабым ветром», — рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Август в Петербурге обещает быть теплым. Но не обойдется без затяжных дождей. По прогнозам они вернутся в Северную столицу в середине месяца.

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В субботу, 20 июля, в Петербурге ожидается дождливая погода с порывами ветра до десяти метров в секунду, днем воздух прогреется до 21 градуса.

А пока, в самый разгар лета, синоптики не предвещают Петербургу хорошей погоды, 5-tv.ru рассказывает, чем людям грозит нехватка солнца? Как ее компенсировать? И так ли нужен витамин D?

Тема:
Погода 3899
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