Светлана Лобода шокировала общественность новым кадром в Instagram. Певица опубликовала фото, на котором видны страшные последствия концертных выступлений. На снимке видно, что колени артистки — сплошная фиолетовая гематома. Фанаты всерьез обеспокоились состоянием артистки.
«Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после», — пожаловалась певица.
Здоровьем коллеги по цеху сильно обеспокоились другие артисты.
«Боже… Немедленно мазь спасатель!» — ужаснулась Лолита Милявская.
А вот народный артист Николай Басков был настроен куда менее трагично.
«Надо зацеловать!» — страстно заявил певец.
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Поклонники Светланы Лободы очень переживают за свою любимицу и пытаются всячески ее поддержать.
«Светлана, берегите себя! Сделайте рентген»;
«Сейчас заплачу»;
«Кошмар!»
«Жесть!»
«Не бережете себя!» — сочувствуют звезде фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода хочет поближе познакомиться с нижегородским фанатом.