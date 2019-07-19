Светлана Лобода шокировала общественность новым кадром в Instagram. Певица опубликовала фото, на котором видны страшные последствия концертных выступлений. На снимке видно, что колени артистки — сплошная фиолетовая гематома. Фанаты всерьез обеспокоились состоянием артистки.

«Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после», — пожаловалась певица.

Instagram @lobodaofficial

Здоровьем коллеги по цеху сильно обеспокоились другие артисты.

«Боже… Немедленно мазь спасатель!» — ужаснулась Лолита Милявская.

А вот народный артист Николай Басков был настроен куда менее трагично.

«Надо зацеловать!» — страстно заявил певец.

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Поклонники Светланы Лободы очень переживают за свою любимицу и пытаются всячески ее поддержать.

«Светлана, берегите себя! Сделайте рентген»;

«Сейчас заплачу»;

«Кошмар!»

«Жесть!»

«Не бережете себя!» — сочувствуют звезде фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода хочет поближе познакомиться с нижегородским фанатом.