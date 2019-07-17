Светлана Лобода объявила в розыск поклонника из Нижнего Новгорода. Молодой человек впечатлил исполнительницу тем, что зажигал на ее концерте лежа, при этом не забывая танцевать.
Поклонник творчества украинской певицы забавно улегся посередине танцпола и двигал тазом, дополняя свою композицию эффектными взмахами руками. Вокруг танцора кружились девушки и снимали звезду вечера на камеру.
«Коротко о вчерашнем концерте. Выходите на связь, молодой человек. Хочу познакомиться с вами поближе!» — написала Светлана Лобода в своем Instagram.
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Поклонники знаменитости пришли в восторг от дикой пляски в положении лежа.
«Силушки закончились отплясывать. Окружен, но не сломлен!»
«Это тот случай, когда нет сил уже танцевать стоя, но тело требует танцев»;
«Когда сил уже нет, но Лобода не отпускает»;
«Человек из последних сил был на вашем концерте»;
«Только на концерте Светланы люди так отрываются!» — хвалят танцора подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода никак не может отойти от «скандала» с йогиней.