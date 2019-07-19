Звезда «Жестоких игр» борется с рассеянным склерозом с помощью лошади

, 23:57 Фото 41

Коварная болезнь развивалась у Сэльмы Блэр на протяжении 15 лет.

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Фото, видео : Instagram @selmablair

Голливудская актриса Сэльма Блэр уже год живет с осознанием диагноза «рассеянный склероз», который, как выяснили медики, развивался у нее на протяжении последних 15 лет.

Карьере артистки может позавидовать любой — она стала самым узнаваемым лицом «Жестоких игр» благодаря роли Сесильи Колдуэлл, снялась в «Шоссе», «Празднике любви», «Убей меня позже», «Милашка», «Хеллбой: Герой из пекла», «Блондинка в законе» и многих других известных фильмах.

Однако вместо чтения новых сценариев 47-летняя Блэр каждый день борется с недугом. Она опубликовала в Instagram фото, на котором целует красивую белую лошадь.

«После того, как я родила и чуть было не умерла, после ярости и слез, после принятия и осознания, до какого-либо диагноза — я искала эту лошадь», — написала она.

Instagram @selmablair

Блэр пояснила, что животное ей помог найти тренер, однако она толком не успела научиться ездить верхом, так как болезнь прогрессирует. Но актриса не сдается и верит, что настанет тот день, когда она снова будет в седле — в прямом и переносном смысле.

Ранее сообщалось, что известная голливудская актриса Анджелина Джоли попала в больницу.

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