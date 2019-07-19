Нумеролог: «Чурикова может щелчком пальцев изменить свою судьбу»

, 22:18 Эксклюзивное интервью 151

Артистку перевели из реанимации НИИ Склифосовского в обычную палату.

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Фото, видео : 5-tv.ru

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Госпитализация Инны Чуриковой 12

Звезда театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг, 18 июля, упала со сцены и получила травму, в состоянии сама себя излечить. Такой вывод сделала нумеролог Арзу Кабарухина, проанализировав дату рождения артистки.

Она рассказала, что «кармический код Чуриковой связан с подсознанием, творчеством, и дает своеобразное понятие мира».

«Произошедшая травма — серьезная, но она должна выкарабкаться. Она может сама себя исцелять, поднимать, может щелчком пальцев изменить свою судьбу, изменить себя», — уверена нумеролог.

Кабарухина также предостерегла актрису быть внимательнее и пожелала скорейшего восстановления.

Актрисе Инне Чуриковой стало плохо на сцене во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». У актрисы закружилась голова, она потеряла равновесие и упала со сцены. Муж — кинорежиссер Глеб Панфилов, вместе с сыном навестили ее в палате.

По предварительной информации, у Чуриковой — перелом ребер и ушибы. Коллеги не исключают, что пожилую актрису мог ослепить свет софитов. Точный диагноз специалисты пока не озвучивают.

Тема:
Госпитализация Инны Чуриковой 12
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