Нумеролог: «Чурикова может щелчком пальцев изменить свою судьбу»

Звезда театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг, 18 июля, упала со сцены и получила травму, в состоянии сама себя излечить. Такой вывод сделала нумеролог Арзу Кабарухина, проанализировав дату рождения артистки.

Она рассказала, что «кармический код Чуриковой связан с подсознанием, творчеством, и дает своеобразное понятие мира».

« Произошедшая травма — серьезная, но она должна выкарабкаться. Она может сама себя исцелять, поднимать, может щелчком пальцев изменить свою судьбу, изменить себя », — уверена нумеролог.

Кабарухина также предостерегла актрису быть внимательнее и пожелала скорейшего восстановления.

Актрисе Инне Чуриковой стало плохо на сцене во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». У актрисы закружилась голова, она потеряла равновесие и упала со сцены. Муж — кинорежиссер Глеб Панфилов, вместе с сыном навестили ее в палате.