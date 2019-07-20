Авдотья Сеногнойка: что можно и что нельзя делать 20 июля

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По народным приметам, если в этот день идет дождь, значит, ноябрь будет суровым.

Фото : dpa/picture-alliance

20 июля по народному календарю или 7 июля по старому стилю православная церковь чтит память преподобной Евфросинии (в миру Евдокии) Московской. Она жила на стыке XIV и XV веков и была женой князя Владимира Донского. В миру вместе с супругом они заботились о жителях, организовывали постройки храмов и монастырей.

В старости Евдокия постриглась в монахини в возведенном ею женском монастыре. А 7 июля 1407 ее душа покинула мир земной. В народе Евдокию часто звали Авдотьей, а Сеногнойкой нарекли за частые осадки в это время. При сильных дождях сено начинало гнить.

Гороскоп на 20 июля: Близнецы, пробудите в себе богиню-природу

С этим днем связано множество примет. Так, на Авдотью Сеногнойку нельзя стирать, иначе будешь бедным. Считается, что от воды в этот день исходит опасность. Также не стоит купаться в реке, потому что там сидят водяные, которые могут затянуть человека к себе. Лучше всего не искушать судьбу.

Нельзя в этот день также одалживать деньги, иначе они и вовсе перестанут водиться, также день Авдотьи Сеногнойки — неблагоприятный для торговли.

Садоводам сегодня не рекомендуется собирать огурцы и заготавливать дубовые веники. Считается, что в этот день дубы наполнены темной силой. Зато можно окурить дом или дачу дымом от дубовых листьев, это, верили предки, поможет избежать пожаров в будущем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сампсоньев день нельзя смотреться в зеркало.

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Гороскоп на 20 июля: Близнецы, пробудите в себе богиню-природу

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