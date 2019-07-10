10 июля — в народном календаре Сампсоньев день или Сампсон-сеногной. По приметам, если в этот день идет дождь, мокрая погода будет продолжаться до самого бабьего лета, а значит, сено не высохнет как следует.

Святой Сампсон Странноприимц — покровитель врачей и странников — жил в V–VI веке. Он родился в Риме в богатой семье, но выучился на врача и лечил бедных. Позже он раздал все свое имущество и поселился в пустыне недалеко от Константинополя. По преданию, однажды старец излечил от недуга самого императора Юстиниана, который узнал о целителе во сне. За это правитель велел построить странноприимный дом, где Сампсон до последних дней помогал нуждающимся.

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В день поминовения святого Сампсона в Русском царстве произошла Полтавская битва — решающее сражение Северной войны между войсками Петра I и шведского короля Карла XII. Поэтому на историческом месте построена Сампсониевская церковь.

Кроме того, в этот день на Руси всегда почитали странников. Было принято приглашать их в свой дом, угощать и оставлять на ночлег. В народе также верили, что чем больше отдашь в Сампсоньев день, тем больше заработаешь в течение года, поэтому все старались раздать 10 июля нищим щедрую милостыню.

С этим днем связано много народных примет. К примеру, если день солнечный, такая погода простоит семь недель; если тучи с запада — жди грозы, если с севера, в ближайшие несколько дней будет жарко и засушливо.

А еще люди верили, что сон, приснившийся в ночь с 9 на 10 июля может исполниться в течение 10 дней. Если же за этот срок увиденное не сбылось, то уже и не сбудется.

Есть еще ряд вещей, которые категорически не следует делать 10 июля: нельзя ругаться матом и обижать друзей и даже малознакомых людей, нельзя до рассвета смотреться в зеркало, нельзя лакомиться разными вкусностями, а также плохо думать об окружающих и о себе.

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