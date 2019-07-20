Кейт Миддлтон и принц Уильям отметят день рождения первенца Джорджа на Карибах

Кейт Миддлтон и принц Уильям совсем недавно ушли в отпуск. Их летние каникулы продлятся вплоть до сентября. Герцоги Кембриджские вместе с детьми решили отправиться на частный остров Мюстик, расположенный в Карибском море, пишет StarHit.

В первые дни отдыха королевская семья отметит день рождения старшего сына Джорджа. 22 июля ему исполнится шесть лет. Родители организуют для мальчика грандиозный праздник. По словам инсайдеров, маленьких гостей ждет большой надувной замок, множество угощений, а также волшебное шоу. Другие подробности пока не раскрываются.

Джордж в этом году успешно закончил первый класс, поэтому заслужил яркий праздник. В сентябре в школу пойдет и его сестра Шарлотта. Место для отдыха Кейт Миддлтон и принц Уильям выбрали не случайно. Мюстик — это любимый остров пары, здесь они проводили время еще до свадьбы. А потом уже не один раз приезжали сюда с детьми.

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Но возвращаются герцоги на остров не только из-за ностальгии. Мюстик — это закрытая территория, попасть сюда посторонние не могут, поэтому королевская чета сможет отлично провести время, не боясь вспышек камер папарацци.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постаревшая Кейт Миддлтон вызвала недоумение соцсетей.