Видео: молодой американец экстренно посадил самолет на воду у городского пляжа

, 12:48 Видео 42

Юноша не долетел до аэропорта меньше двух километров.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @chrisrobinson1959, YouTube / ViralHog

В американском городе Оушен-сити легкомоторному самолету пришлось экстренно приземлиться прямо на территории городского пляжа. Момент посадки попал на видео, которое записали очевидцы происшествия.

Гороскоп на 20 июля: Близнецы, пробудите в себе богиню-природу

В кадре небольшое воздушное судно воздушное судно буквально врезается в воду всего в нескольких метрах от берега. Известно, что в момент ЧП на борту не было пассажиров, а 23-летний пилот доплыл до берега самостоятельно. Причиной стала механическая неисправность воздушного судна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бизнес-джет сел в «Пулково» со второй попытки.

Читайте также

+19° Днём +23°
Ночью +14°
62.87
0.04 70.79
0.18
Гороскоп на 20 июля: Близнецы, пробудите в себе богиню-природу

Последние новости

13:02
«Проклятье семейства Бузовых»: Сестра певицы записала первую песню
12:48
Видео: молодой американец экстренно посадил самолет на воду у городского пляжа
12:34
«Цирк государственного уровня»: министр жестко раскритиковал Зеленского за указ
12:20
«Очень хорошее состояние»: директор «Ленкома» о самочувствии Чуриковой
12:08
Какие профессии на рынке труда меньше всего востребованы
11:54
В Германии признали бессмысленными санкции США против РФ

Сейчас читают

Какие события в жизни могут повлиять на развитие онкологии — ученые
«Позор!»: Пользователи осудили Зеленского за грубость на встрече с Полтораком
Фото: Эвелина Хромченко нашла общие черты у Леди Гаги и матери Брэдли Купера

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги