Видео: молодой американец экстренно посадил самолет на воду у городского пляжа

В американском городе Оушен-сити легкомоторному самолету пришлось экстренно приземлиться прямо на территории городского пляжа. Момент посадки попал на видео, которое записали очевидцы происшествия.

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В кадре небольшое воздушное судно воздушное судно буквально врезается в воду всего в нескольких метрах от берега. Известно, что в момент ЧП на борту не было пассажиров, а 23-летний пилот доплыл до берега самостоятельно. Причиной стала механическая неисправность воздушного судна.

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