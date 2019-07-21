Певица Вера Брежнева выложила в сеть очередной откровенный снимок, который вдохновил подписчиков на весьма эмоциональные комплименты. На снимке 37-летняя знаменитость позирует в черном бикини, взгромоздившись на забор. Публикацию артистка сопроводила двумя хештегами — цитатами из песни Филиппа Киркорова — «стеснение пропало», «градус повышен».

«Завтра все ближе…», — коротко описала публикацию Вера Брежнева.

Instagram @ververa

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Подписчики певицы разразились бесконечными комментариями, в которых восхваляют новое фото и восхищаются ее потрясающей фигурой.

«С такой фигурой можно все!»

«Вы настоящий летний зной!»

«Вот это я понимаю, естественная красота и нескончаемое обаяние»

«Потрясающий кадр! Вера вы умопомрачительная!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Константин Меладзе показал домашнюю Веру Брежневу.