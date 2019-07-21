Любовь Успенская заявила, что мечтает о ребенке от английского композитора

Королева шансона Любовь Успенская не так давно рассказала в соцсети, что хочет ребенка. Фанаты поначалу не восприняли слова 65-летней артистки всерьез, подумав, что это очередной пиар. Но через некоторое время на странице Успенской в Instagram появилось объявление о том, что она ищет донора яйцеклетки — умного, красивого, доброго и талантливого.

Даже после такого заявления многие поклонники усомнились в серьезных намерениях артистки. Однако на юрмальском фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву», где выступала Успенская, певица в беседе с журналистами снова сообщила о своем желании завести малыша, сообщает KP.RU.

Певица подтвердила, что хочет ребенка и сказала, что она ничем не хуже Пугачевой в этом плане. Когда Любовь Успенскую спросили, о мальчике или девочке она мечтает, артистка ответила, что хочет сына, так как дочь у нее уже есть.

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«Хочу взять еще мужчину-донора. Мечтаю, чтобы это был Эндрю Ллойд Уэббер (английский композитор). Знаю, что Мадонна о нем мечтала. Надеюсь, мне он не окажет. Хотя у меня много других вариантов», — поделилась откровением певица.

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