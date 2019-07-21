Натали Портман сыграет воплощение Тора в новом фильме Мarvel

Американская актриса Натали Портман вернется в кинематографическую вселенную Мarvel. Она сыграет воплощение бога грома в фильме «Тор 4», сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Variety.

Голливудская знаменитость появилась на фестивале Comic-Con, который прошел в Сан-Диего, с режиссером Тайка Вайтити и актерами Крисом Хемсвортом и Тессой Томпсон. Актрисе торжественно вручили молот Тора.

Натали Портман призналась, что всегда завидовала его обладателю. В первых двух картинах о Торе звезда сыграла физика Джейн Фостер, но не снималась в фильме «Тор: Рагнарек».

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Кинематографическая вселенная Мarvel — это американская медиа-франшиза, серия фильмов о супергероях, которая основана на комиксах компании Marvel и разработана кинокомпанией Marvel Studios. Вселенную создали путем соединения в общую сюжетную линию нескольких фильмов с общими актерами и персонажами.

Новый фильм «Тор: Любовь и гром» выйдет в прокат 5 ноября 2021 года.

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