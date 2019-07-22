Какие автомобили чаще всего угоняют в России — видео

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Эксперты из компании «Ренессанс Страхование» составили статистику угонов машин с января по июнь текущего года.

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Фото, видео : ТАСС/Axel Heimken, /Ковалев Петр, /Rene Fluger, /Igor Soban/PIXSELL

Первое место по угонам в России с января по июнь 2019 года занимает автомобиль Hyundai Solaris, сообщает «Известия» со ссылкой на данные компании «Ренессанс Страхование». Вторым «лидером» за последние полгода стал седан Kia Rio, а на третьей строчке — Kia Ceed.

Также в антирейтинге оказались Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe и Kia Optima. Как отметили в «Ренессанс Страховании», за дорогими премиальными машинами автоворы чаще всего отправляются в Москву, а в регионах довольствуются бюджетными марками.

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Интерес к недорогим авто у преступников объясняется повышением цен на запчасти и ростом спроса на подержанные детали. Недорогие машины сразу отправляются на автомобильные разборки, что затрудняет их дальнейший розыск, а машины из сегмента премиум стараются как можно скорее переправить в другие регионы или за границу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защитить автомобиль от угона.

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