Первое место по угонам в России с января по июнь 2019 года занимает автомобиль Hyundai Solaris, сообщает «Известия» со ссылкой на данные компании «Ренессанс Страхование». Вторым «лидером» за последние полгода стал седан Kia Rio, а на третьей строчке — Kia Ceed.

Также в антирейтинге оказались Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe и Kia Optima. Как отметили в «Ренессанс Страховании», за дорогими премиальными машинами автоворы чаще всего отправляются в Москву, а в регионах довольствуются бюджетными марками.

«Архитектура просто прекрасна»: Кристина Агилера в восторге от Санкт-Петербурга

Интерес к недорогим авто у преступников объясняется повышением цен на запчасти и ростом спроса на подержанные детали. Недорогие машины сразу отправляются на автомобильные разборки, что затрудняет их дальнейший розыск, а машины из сегмента премиум стараются как можно скорее переправить в другие регионы или за границу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защитить автомобиль от угона.