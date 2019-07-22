Мать Децла опубликовала архивное видео в честь дня рождения сына

Мать Кирилла Толмацкого опубликовала в Instagram архивное видео, где совсем еще юный Децл рассуждает о смерти. 22 июля рэперу исполнилось бы 36 лет, однако жизнь музыканта трагически оборвалась 3 февраля 2019 года в Ижевске. Кирилл, на тот момент выступающий под псевдонимом Le Truk, скончался в результате острой сердечной недостаточности.

Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Tolmatskaya (@irinatolmatskaya) 21 Июл 2019 в 2:11 PDT

Под записью матери артиста Ирины появилось множество комментариев. Пользователи выразили соболезнование женщине.

«Добрейший человек. Пусть земля будет пухом Кириллу. А вам дай Бог терпения»

«Ирина, спасибо вам за рождение такого замечательного человека. Красивее человека снаружи и изнутри я за свою жизнь не видела еще»

«С днем рождения, Кирилл, на этом свете 36 лет назад! Ты принес много добра! Ирина, вам спасибо за такую открытую, добрую душу со стороны Кирилла», — поделились чувствами подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Децл посмертно удостоен премии МУЗ-ТВ за вклад в развитие хип-хоп музыки.