Видео: Децл посмертно удостоен премии МУЗ-ТВ за вклад в развитие хип-хоп музыки

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Получать награду за рэпера вышел его отец — продюсер Александр Толмацкий.

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Фото, видео: ТАСС / Константин Крымский, Instagram

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Рэпер Децл посмертно удостоен премии МУЗ-ТВ «За вклад в развитие хип-хоп музыки». Получать награду за музыканта на сцену вышел его отец — продюсер Александр Толмацкий.

Обратившись к публике, он отметил, что мама Кирилла не смогла присутствовать на церемонии, ровно как и сын музыканта.

«К сожалению, сегодня Ира не смогла прийти. Тони, к сожалению, нет с нами. Но в зале есть брат и сестра Кирилла. Спасибо за память, спасибо… канал МУЗ-ТВ. Любите друг друга. Всегда говорите свои слова родителям», — сказал Александр Толмацкий.

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О смерти российского рэпера Децла утром 3 февраля сообщил его отец Александр Толмацкий. Сердце музыканта остановилось спустя полчаса после окончания концерта в Ижевске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимати ради «главного трека» Децла помирился с его отцом спустя 18 лет.

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