Видео: Децл посмертно удостоен премии МУЗ-ТВ за вклад в развитие хип-хоп музыки

Рэпер Децл посмертно удостоен премии МУЗ-ТВ «За вклад в развитие хип-хоп музыки». Получать награду за музыканта на сцену вышел его отец — продюсер Александр Толмацкий.
Обратившись к публике, он отметил, что мама Кирилла не смогла присутствовать на церемонии, ровно как и сын музыканта.
Меган Маркл оказалась влиятельней Елизаветы II
О смерти российского рэпера Децла утром 3 февраля сообщил его отец Александр Толмацкий. Сердце музыканта остановилось спустя полчаса после окончания концерта в Ижевске.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимати ради «главного трека» Децла помирился с его отцом спустя 18 лет.