Сын Кейт Миддлтон растрогал фанатов беззубой улыбкой — фото

, 16:05 Фото 145

Малышу Джорджу исполнилось шесть лет. Королевская семья отпразднует день рождения ребенка на Карибах.

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Фото, видео : www.globallookpress.com/ © Stephen Lock

В официальном Instagram-аккаунте королевской семьи опубликовали фотографию сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Мальчику исполнилось шесть лет. Королевское семейство отправилось отмечать событие на частный остров Мюстик, расположенный в Карибском море.

«С Днем Рождения, принц Джордж! Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа, чтобы отметить шестой день рождения Его Королевского Высочества. Спасибо всем за все ваши прекрасные сообщения!» — написано в публикации.

Instagram @kensingtonroyal

Снимок радостно хохочущего мальчика был сделан в саду Кенсингтонского дворца его мамой Кейт Миддлтон. Сейчас герцогиня Кембриджская вместе со всем семейством празднует шестой день рождения сына на Карибских островах. Источники сообщают, что юных гостей, приглашенных на торжество, ожидает невероятное шоу, батуты, надувной замок и множество необычных десертов.

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Под снимком именинника фолловеры единогласно пришли к выводу, что не видели ничего более обаятельного и трогательного, чем улыбка мальчика. Однако поклонники королевской семьи тут же принялись спорить — на кого больше Джордж похож внешне. По мнению большинства, милый «беззубик» — копия своей мамы Кейт Миддлтон.

День рождения сына принца и герцогини решено было отметить на острове Мюстик в Карибском море, поскольку он является закрытым. Это позволит уберечь королевскую семью от излишнего вмешательства папарацци в личную жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постаревшая Кейт Миддлтон вызвала недоумение поклонников.

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