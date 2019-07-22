В официальном Instagram-аккаунте королевской семьи опубликовали фотографию сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Мальчику исполнилось шесть лет. Королевское семейство отправилось отмечать событие на частный остров Мюстик, расположенный в Карибском море.

«С Днем Рождения, принц Джордж! Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа, чтобы отметить шестой день рождения Его Королевского Высочества. Спасибо всем за все ваши прекрасные сообщения!» — написано в публикации.

Instagram @kensingtonroyal